Nazilli Belediyespor'da Mesut Toros korkuttu

Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Mesut Toros, damar tıkanıklığı sebebiyle anjiyo oldu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Nazilli Belediyespor'da Mesut Toros korkuttu
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19 Şubat 2023 16:52
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Eşin Group Nazilli Belediyespor'un teknik direktörü Mesut Toros damar tıkanıklığı nedeniyle anjiyo oldu.

Kolesterol rahatsızlığı bulunan 53 yaşındaki tecrübeli teknik adam, İzmir'de özel bir hastanede operasyon geçirdi. Kulüp Başkanı Ünal Önal, "Yapılan incelemelerde hocamızın damarlarından birinde yüzde 30 tıkanıklık tespit edildi. Gerekli tedavileri yapıldı. Sağlık durumu da şu anda çok iyi. Hocamız inşallah hafta içerisinde takımın başında olarak çalışmalarını sürdürecek" dedi.
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