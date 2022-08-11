Napoli yeni forvetini buldu!

Serie A ekiplerinden Napoli'nin, Giovanni Simeone transferi için tüm şartları oluşturduğu ifade edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Napoli yeni forvetini buldu!
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11 Ağustos 2022 17:19
İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, bir transferi daha noktalamaya hazırlanıyor. 

İtalyan basınından Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Napoli, Hellas Verona'da forma giyen Arjantinli forvet Giovanni Simeone'nin transferi için kulübüyle anlaşmaya vardı. Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin de oğlu olan 27 yaşındaki futbolcu için Napoli'nin, 3 milyon euro kiralama ücreti ve belirli koşullar karşılandığı takdirde 12 milyon euro zorunlu satın alma maddesi karşılığında transferi noktalayacağı öne sürüldü.

PETAGNA YOLCU

Haberde, Napoli'nin Simeone'yi renklerine bağlamasının ardından Serie A'nın yeni ekiplerinden Monza'nın ısrarla istediği Andrea Petagna'nın gidişine de onay vereceği belirtildi.

Giovanni Simeone, geçtiğimiz sezon Hellas Verona formasıyla çıktığı 37 maçta 17 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
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