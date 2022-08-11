Napoli yeni forvetini buldu!

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, bir transferi daha noktalamaya hazırlanıyor.



İtalyan basınından Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Napoli, Hellas Verona'da forma giyen Arjantinli forvet Giovanni Simeone'nin transferi için kulübüyle anlaşmaya vardı. Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin de oğlu olan 27 yaşındaki futbolcu için Napoli'nin, 3 milyon euro kiralama ücreti ve belirli koşullar karşılandığı takdirde 12 milyon euro zorunlu satın alma maddesi karşılığında transferi noktalayacağı öne sürüldü.



PETAGNA YOLCU



Haberde, Napoli'nin Simeone'yi renklerine bağlamasının ardından Serie A'nın yeni ekiplerinden Monza'nın ısrarla istediği Andrea Petagna'nın gidişine de onay vereceği belirtildi.



Giovanni Simeone, geçtiğimiz sezon Hellas Verona formasıyla çıktığı 37 maçta 17 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

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