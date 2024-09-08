Napoli taraftarından Osimhen tepkisi!

Napoli taraftarları, Victor Osimhen'in Galatasaray'a transfer olmasının ardından İtalyan ekibini eleştiri yağmuruna tuttu.

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Napoli taraftarından Osimhen tepkisi!
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08 Eylül 2024 17:54
Victor Osimhen'in Napoli'den Galatasaray'a transfer olması İtalya'da olay çıkardı.

Nijeryalı golcünün Galatasaray'a kiralık olarak katılmasının ardından Napoli taraftarları, İtalyan ekibinin yönetimini topa tuttu.

NAPOLI'YE BÜYÜK TEPKİ

Napolili taraftarlar, kulübün sosyal medya hesabından "Galatasaray, Napoli'den daha büyük bir kulüp", "Napoli işe yaramaz bir takım", "Osimhen olmadan artık hiçbir şey kazanamazsınız", "Serie B Napoli'yi bekliyor" gibi ağır yorumlarla takımlarının bu hamlesini eleştirdi.

Galatasaray, piyasa değeri 100 Milyon euro olan Nijeryalı golcüyü, sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

NAPOLI PERFORMANSI

Napoli'de sorun yaşayan 25 yaşındaki Nijeryalı golcü, 2020 yılında Lille'den 77.5 milyon euroya transfer edilmişti. İtalyan ekibinde 133 maça çıkan Osimhen, 76 gol ve 18 asistlik performans sergiledi. 

 
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