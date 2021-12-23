İtalya Ligi'ne iyi başlangıç yapan ancak son haftalarda aldığı sonuçlarla zirveden uzaklaşan Napoli, sahasında küme düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Spezia'yı ağırladı.



Napoli'li Juan Jesus'un 37. dakikada kendi kalesine attığı gol, maçtaki tek gol oldu. Spezia deplasmanda Napoli'yi 1-0 yendi.



Ligde son 4 haftada 3. yenilgisini alan Napoli'nin bu 3 mağlubiyeti de kendi sahasında alması dikkati çekti.



Ligde bu sezon şu ana kadar toplamda 4 kez sahadan boynu bükük ayrılan Napoli, ligin ilk devresini 39 puanla 3. sırada, lider Inter'in 7 puan gerisinde tamamladı.



Spezia ise bu maçtan aldığı 3 puanla, puanını 16'ya çıkardı ve 17. sıradaki yerini korudu.





İLGİLİ VİDEO