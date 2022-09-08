Napoli, Liverpool'u dumura uğrattı: 4-1

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Luciano Spalletti'nin ekibi Napoli ile Jürgen Klopp'un yönetimindeki Liverpool karşı karşıya geldi.Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Napoli 4-1 kazanırken goller; 5. dakikada penaltıdan olmak üzere ve 47. dakikada Piotr Zielinski'den, 31. dakikada Zambo Anguissa'dan, 44. dakikada Giovanni SimeonE2den geldi. Ev sahibi ekipte Victor Osimhen 18. dakikada bir penaltı vuruşundan yararlanamazken, konuk ekip Liverpool'un tek golü 49. dakikada Luis Diaz'ın ayağından geldi.Napoli'de forma giyen ve bu sezon başında Fenerbahçe'den transfer edilen Güney Koreli stoper Kim Min-Jae karşılaşmada 90 dakika forma giyerken girdiği ikili mücadelelerin tamamını kazanmayı başardı. Napoli'nin 2019 yılında yine Fenerbahçe'de transfer ettiği Eljif Elmas ise karşılaşmanın 74. dakikasında Piotr Zielinski'nin yerine oyuna girdi.Napoli tarihinin en golcü futbolcusu olan ve sezon başında Galatasaray'a transfer olan Dries Mertens de Napoli-Liverpool maçını izleyenler arasındaydı.Bu sonuçla beraber Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başlayan Napoli grubun bir sonraki maçında deplasmanda Rangers ile karşılaşırken, Liverpool evinde Ajax'ı ağırlayacak.