Napoli'de Nicolo Zaniolo ısrarı!

Napoli'nin yeni sportif direktörü olmaya hazırlanan Giovanni Manna'nın transfer listesindeki ilk ismin Nicolo Zaniolo olduğu belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Napoli'de Nicolo Zaniolo ısrarı!
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05 Nisan 2024 23:11
Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo için yeni bir transfer gelişmesi yaşandı.

Di Marzio'da yer alan habere göre; Napoli'nin yeni sportif direktörü olmaya hazırlanan Giovanni Manna'nın transfer listesindeki ilk ismin Nicolo Zaniolo olduğu belirtildi.

İTALYA'YA DÖNMEK İSİYOR

Haberde oyuncunun İtalya dışında mutsuz olduğu ve bu yüzden ülkesine geri dönmek istediği yazıldı.

Aston Villa'nın opsiyonunu kullanmayacağı Zaniolo için Napoli'nin yaz transfer döneminde resmi adımları atacağı ifade edildi.

GALATASARAY'IN İSTEDİĞİ RAKAM

Galatasaray, sözleşmesi 2027'ye kadar devam eden başarılı oyuncudan 20 milyon euronun üzerinde bir bonservis bekliyor.

Bu sezon Aston Villa'da 34 maça çıkan Zaniolo, 3 gollük katkı sağladı.

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