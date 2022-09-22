Nagelsmann'ın kıyafetleri sorun oldu

Bundesliga'da zor günler geçiren Bayern Münih'te genç teknik direktör Julian Nagelsmann'la ilgili futbolcuların şikayeti olduğu belirtildi.Bild'in haberinde takım içindeki bazı futbolcuların özellikle kötü oynadıkları maçlardan sonra verdiği demeçlerden rahatsız olduklarını yönetime aktardığı belirtildi. Bazı futbolcuların ise Nagelsmann'ın Bayern'in sponsorlarından giyinmesine rağmen gösterişli tercihler yapmasından hoşlanmadıklarını dile getirdikleri ifade edildi.Bundesliga'da oynanan 7 maçta topladığı 12 puanla 5. sırada olan Bayern'in Milli aradan sonra alacağı 2 mağlubiyette genç teknik adamın görevinden alınacağının ise neredeyse kesin olduğu konuşuluyor.36 yaşındaki Julian Nagelsmann, 2021 Temmuz'unda Red Bull Leipzig'den 20 milyon euro tazminat bedeliyle Bayern'in başına geçmişti.