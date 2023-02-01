Naci Ünüvar: 'Reaksiyon gösterdik'

Trabzonspor'da, Antalyaspor karşılaşmasında 2. golü atan Naci Ünüvar, maç sonu konuştu.



Naci, "Geçen haftaki mağlubiyetten sonra hem kendimiz hem taraftarımız için reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. Bunu gösterdiğimizi düşünüyorum. Daha farklı olabilirdi. Gol atmak güzel. Kendimi mutlu hissediyorum gol attığım için." diye konuştu.



"Her oyuncu oynamak ister. Ben de gol ve asistlerle takıma yardımcı olabilirsem kendimi mutlu hissederim." sözlerini kullanan Naci Ünüvar, gol anında yaşadığı sevinç için, "Çok güzel bir gol sevinci oldu. Çok mutluydum o an." dedi.





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