Nacer Chadli, Westerlo'da

Belçika Birinci Futbol Ligi takımlarından Westerlo, Nacer Chadli'yi kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.Kulüpten yapılan açıklamada, Medipol Başakşehir forması giyen 33 yaşındaki kanat oyuncusunun bir yıllığına kiralandığı kaydedildi.Başakşehir'in 2020 yılında Monaco'dan renklerine bağladığı Belçikalı futbolcu, iki sezonda tüm kulvarlarda 47 maça çıktı ve 5 gol attı.Ligin ilk 7 haftasında 2 galibiyet, 5 mağlubiyet alan Westerlo, 6 puanla 13. sırada yer alıyor.