N'Sakala'dan tepkiler sonrasında açıklama geldi!

"KİBAR OLMAK SAYGISIZLIK DEĞİLDİR"

Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor'a sahasında 2-1 yenilerek zirve yarışında büyük yara alan Beşiktaş'ta taraftarlar, tecrübeli futbolcuya büyük tepki gösterdi.Trabzonspor forması giyen Yusuf Sarı, mücadelenin ardından yaptığı paylaşımda, "Bravo takım! Bu şehri gururlandırmaya devam edeceğiz! Yolumuz uzun ama biz inanıyoruz! Olacak inşallah" ifadelerini kullandı.Sarı'nın bu paylaşımını, siyah-beyazlıların tecrübeli futbolcusu Fabrice N'Sakala beğendi.N'Sakala'nın bu beğenisine taraftarlar sert tepki gösterirken, bazı gruplar N'Sakala'nın kadro dışı bırakılması görüşünü savundu.N'Sakala daha sonra, şu an Trabzonspor'da oynayan Siopis'le Alanyaspor'daki günlerinden bir fotoğrafını paylaştı ve "İnsanlara, futboldan daha fazlası olduklarını hatırlatmak için tartışmaya gerek yok. Bir gün takım arkadaşı, bir gün rakip ama daima aile... Hem üzülebilirim hem de rakibime saygı duyabilirim. Kibar olmak saygısızlık değildir" mesajını yazarak eleştirilere yanıt verdi.