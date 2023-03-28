N'Koudou: 'Quaresma gibi olmak istemiyorum'

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş tarafından sistemine uymadığı için kadroya alınmayan Kevin N'Koudou, Fenerbahçe derbisinde oynamak için hazır olduğunu belirtti.Siyah beyazlı takım ile sezon sonunda sözleşmesini sona ereceğini ifade eden N'Koudou "diye konuştu.Kararı teknik direktör Şenol Güneş'in vereceğini belirten Kamerunlu futbolcu Türkiye'den ayrılırken Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamak istediğini ifade ederek sözlerini şöyle tamamladıŞenol Güneş de tecrübeli oyuncu ile ilgili olarakdemişti. Ancak deneyimli çalıştırıcısözleriyle açık kapı bırakmıştı.