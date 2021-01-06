Gelmesi olaydı ama ayrılığı pek kolay olmayan bir isim Radamel Falcao...



İstanbul'a gelişinde binlerce sarı-kırmızılı taraftarın karşıladığı Kolombiyalı golcüden beklenti yüksekti ancak gelinen noktanın özeti tam bir hayal kırıklığı olarak sonuçlandı.



Önce psikolojik olarak adaptasyon problemi çeken ardından da fiziksel olarak hazır görünmeyen Falcao elden çıkarılmaya çalışılıyordu. David Beckham'ın da sahibi olduğu Inter Miami, tecrübeli golcüyle yakından ilgileniyordu. Ancak iş bir türlü somutlaştırılamıyordu.



Sezon başı da bu transfer olayı gündeme gelmiş, Falcao da kendini göstermek ve Galatasaray'a olan borcunu ödemek düşüncesindeydi.



İki yılı daha var



Ancak Falcao sakatlığı sebebiyle takımdan çok uzak kaldı. Oynadığı maç sayısı (30) kaçırdığı maç sayısından (31) fazla olan ünlü golcü sıcak bir gelişmeye imza attı...



Sarı-kırmızılı taraftarların da umudunu kestiği ve artık gitmesi yönünde görüş belirttiği golcü, sosyal medya hesabında Galatasaray'la ilgili kısımları kaldırdı ve kendisiyle yakından ilgilenen Inter Miami'yi takibe başladı. Bu hareket tecrübeli forvetin devre arasında ayrılacağı yorumlarına sebep oldu.



Yıllık garanti 5 milyon avro alan Falcao'nun 2022'ye kadar mukavelesi bulunuyordu. Eğer ünlü isim Cimbom'a veda ederse yönetim ciddi bir yükten kurtulmuş olacak.



