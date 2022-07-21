Mustafa Muhammed, Nantes'a kiralandı!

Galatasaray, Mustafa Muhammed'in satın alma opsiyonuyla Nantes'a kiralandığını duyurdu.



Kulüpten yapılan açıklamada, Mısırlı oyuncunun 250 bin Euro karşılığında Fransız kulübüne kiralandığı belirtildi. Ayrıca Nantes'ın 15 Haziran 2023'e kadar oyuncuyu 5 milyon 750 bin Euro karşılığında satın alma hakkının bulundu kaydedildi.



İşte Galatasaray'ın açıklaması:



"Profesyonel Futbolcumuz Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla'nın geçici transferi konusunda Football Club de Nantes ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Football Club de Nantes Kulübü, Şirketimize net 250.000 EUR geçici transfer bedeli ödeyecektir. Football Club de Nantes 15 Haziran 2023 tarihine kadar opsiyon hakkını kullanması halinde futbolcuyu net 5.750.000 Euro transfer bedeli karşılığında kesin olarak transfer etme hakkına sahiptir."



NANTES DA AÇIKLADI!



Fransız kulübü Nantes'ta yıldız oyuncunun satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralandığını açıkladı.

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