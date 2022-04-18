Mustafa Kapı'dan 15 saniyede büyük hata

Galatasaray altyapısından yetişen ve sarı-kırmızılı taraftarın kendisinden çok şey beklediği Mustafa Kapı, beklentilerin altında kalmıştı. Galatasaray'da resmi maçlarda sadece 1 dakika oynayabilen genç oyuncu, olaylı şekilde ayrılarak Lille'e transfer oldu.



Lille'de de forma şansı bulamayan Kapı, bu sezonun devre arasında Adana Demirspor'a transfer oldu ve ilk maçına takımının 4-0 mağlup olduğu Kasımpaşa karşısında çıktı.



15 SANİYE SONRA PENALTI YAPTIRDI



Oyuna girer girmez talihsiz bir an yaşayan Mustafa Kapı, topla ilk buluşmasında takımına gol yediren bir hataya sebep oldu. Maçın 72.dakikasında Adana Demirspor'da oyuna giren 19 yaşındaki Mustafa Kapı 15 saniye sonra penaltı yaptırdı.



Süper Lig'de ilk kez oyuna giren Kapı, saniyeler sonra kendi ceza sahası içinde rakibini düşürdü ve hakem beyaz noktayı gösterdi. Kasımpaşa'da Umut Bozok penaltıyı gole çevirerek durumu 4-0'a getirdi.









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