Mustafa Gürsel: 'Düştük ama kalkmasını da biliriz'

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında, evinde Manisa FK'ye 4-1 yenilen Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, maçı kaybettikleri için üzüldüklerini belirterek, "Biz şu anda düştük fakat kalkmasını da biliriz." dedi.

Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, iyi oynamadıklarını söyledi.

Farklı yenildikleri maçla ilgili bir şey söylemeye gerek olmadığını ifade eden Gürsel, şöyle konuştu:

"Futbol da hayat gibi bazen inişler çıkışlar var. Biz şu anda düştük fakat kalkmasını da biliriz. Daha önce de böyle durumlar yaşadık ve üstesinden geldik. Bu takım ben olduğum zaman hep üst sıralarda yer aldı, mağlup olduk. Rakibimizi tebrik ediyoruz. Şapkamızı önümüze koyacağız ve buradan kalkmasını bileceğiz."