Mustafa Erhan Hekimoğlu'dan kötü haber

Türkiye U21 Milli Takımı'nın Ukrayna U21 ile oynadığı mücadelede bir sakatlık yaşandı.



Mücadelenin henüz 30. dakikasında rahatsızlık hisseden Beşiktaşlı futbolcu Mustafa Erhan Hekimoğlu, bir pozisyon sonrasında yerde kaldı. Sağlık ekibi sahaya hızla girerek genç oyuncuya müdahale etti.



OYUNDAN ALINDI



Yapılan ilk kontrolün ardından Hekimoğlu'nun maça devam edemeyeceği anlaşıldı. Teknik ekibin kararıyla kenara alınan oyuncu, kenarda tedavisi sürerken arkadaşları mücadeleye devam etti.



