23 Eylül
Boluspor-Ümraniye
0-1
23 Eylül
Arca Çorum FK-Serik Belediyespor
1-1
23 Eylül
Iğdır FK-Hatayspor
4-2
23 Eylül
Athletic Bilbao-Girona
1-1
23 Eylül
Espanyol-Valencia
2-2
23 Eylül
Levante-Real Madrid
0-2DA
23 Eylül
Sevilla-Villarreal
0-1DA
23 Eylül
Wolves-Everton
2-087'

Mustafa Er: "Mental anlamda düştük"

Boluspor Teknik Direktörü Mustafa Er, Ümraniyespor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

calendar 23 Eylül 2025 22:47
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Mustafa Er: 'Mental anlamda düştük'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında sahasında Eminevim Ümraniyespor'a 1-0 yenilen Boluspor'un teknik direktörü Mustafa Er, beklemedikleri bir mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını söyledi.

Er, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın başından sonuna kadar üstün oynadıklarını dile getirdi.

Maçta 7-8 gol pozisyonu yakaladıklarını ifade eden Er, "Maçın 30'uncu dakikasına 3 veya 4-0 girmemiz lazımdı. Keza ikinci yarıda da aynı şekilde. Oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Üçüncü bölgeye kadar çalışılmış şekilde geldik. Özellikle 7-8 pozisyonu değerlendiremiyorsanız, gol atamıyorsanız maalesef sonuç böyle oluyor." diye konuştu.


Er, çok basit bir gol yediklerini anlatarak, skoru değiştirmek için her şeyi denediklerini ancak başarılı olamadıklarını kaydetti.

Kaybedilen 3 puanın kendilerini üzdüğünü belirten Er, "Mental anlamda düştük. Bu maçın böyle bitmesi hepimizi gerçekten çok üzdü. Beklemediğimiz, arzu etmediğimiz bir mağlubiyet aldık. Camiamızdan özür diliyoruz." ifadesini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.