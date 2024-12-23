Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-1 yenen Adana Demirspor'un teknik direktörü Mustafa Dalcı, hak edilmiş bir galibiyet aldıklarını belirtti.Dalcı, Mersin Stadı'ndaki karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında, ligde geçen hafta Beşiktaş maçını kazanmalarının ardından bazı oyuncuların primlerin verilmediği gerekçesiyle sakatlıklarını bahane edip müsabakaya çıkmadığına yönelik iddiaların asılsız olduğunu söyledi.Oyuncularının sakatlıkları nedeniyle forma giyemediğini aktaran Dalcı, şöyle konuştu:Takımın son dönemde ciddi çıkış içerisinde olduğunu dile getiren Dalcı,ifadelerini kullandı.Kulüp doktoru Timur Ekiz de sakatlığı bulunan oyuncuların sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.Kaleci Deniz Eren Dönmezer'in karşılaşmanın 52. dakikasında sakatlandığını anımsatan Ekizdedi.