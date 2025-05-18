Muslera, Galatasaray'daki ikinci golünü attı!

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılı formayla ikinci kez gol sevinci.
Sarı-kırmızılı ekipteki 14. sezonunu geçiren Muslera, ilk golünü Süper Final uygulanan 2011-2012 sezonunun 37. haftasında deplasmanda penaltıdan Manisaspor'a attı.
Tecrübeli file bekçisi, 8 Mayıs 2012'de Manisa'da yapılan maçtan 13 yıl, 1 ay, 10 gün sonra (4788 gün) Kayserispor ağlarını sarstı.
Sarı-kırmızılı ekipteki 14. sezonunu geçiren Muslera, ilk golünü Süper Final uygulanan 2011-2012 sezonunun 37. haftasında deplasmanda penaltıdan Manisaspor'a attı.
Tecrübeli file bekçisi, 8 Mayıs 2012'de Manisa'da yapılan maçtan 13 yıl, 1 ay, 10 gün sonra (4788 gün) Kayserispor ağlarını sarstı.
>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....