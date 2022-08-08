Muslera'dan penaltılara geçit yok

Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, Antalyaspor maçında kurtardığı penaltı ile takımın galibiyetinde önemli rol oynadı.

, Fotoğraf; AA
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Muslera'dan penaltılara geçit yok
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08 Ağustos 2022 10:11
Galatasaray'da Antalyaspor maçının sevinci yaşanırken, kaptan Fernando Muslera'nın da kalede gösterdiği performans moralleri yükseltti.

Ligin ilk haftasında Antalyaspor karşısında Luiz Adriano'nun penaltı vuruşunu engelleyen Fernando Muslera, geçen sezon da Karagümrük'ün penaltı vuruşunun gol olmasına izin vermemişti. Kaptan kalesine gelen son iki penaltı atışına da geçit vermedi.

Fernando Muslera, Luiz Adriano'nun penaltısı ile kariyerindeki 19. penaltı kurtarışını yapmış oldu.

 
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