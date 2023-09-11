Murat Ülker: "Ali Koç'un yeni teklifi var"

İş insanı Murat Ülker, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un stadyum için yeni sponsorluk teklifi yapacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Murat Ülker: 'Ali Koç'un yeni teklifi var'
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11 Eylül 2023 14:32
Son güncelleme 11 Eylül 2023 14:38
Murat Ülker, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un stadyum için yeni sponsorluk teklifi yapacağını söyledi.

Sercan Hamzaoğlu'na konuşan Murat Ülker, "Ali Koç Bey'in stadyumun adının 'Fenerbahçe Atatürk Stadyumu' olarak değiştirilmesi gayretini takdir ediyorum, kongre üyelerini de tebrik ediyorum." dedi.

Murat Ülker ayrıca, "Duyduğum kadarıyla Ali Bey'in yeni stadyum sponsorluk teklifi olacakmış. Bu teklifi de memnuniyetle karşılıyorum. Fenerbahçelilik budur!" ifadelerini kullandı.

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