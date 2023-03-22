Murat Sancak kararını verdi!

Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak yakınlarıyla yaptığı değerlendirme neticesinde göreviyle ilgili kararını verdi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Murat Sancak kararını verdi!
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22 Mart 2023 08:17
Adana Demirspor'da gündem Başkan Murat Sancak...

Sosyal medyayı en aktif kullanan, taraftarlarla sürekli kendi hesaplarından iletişime girip sıra dışı bir başkan profili çizen Murat Sancak, geçen hafta flaş bir konuyla gündeme gelmişti.

Sancak'ın sürpriz bir şekilde sosyal medya platformu olan Instagram hesabından Adana Demirspor'la ilgili paylaşımlarını kaldırması görevi bırakabileceği iddialarını beraberinde getirdi. Ancak Sancak'ın yakınlarıyla yaptığı değerlendirme neticesinde böyle bir karar almaktan vazgeçtiği ve Adana Demirspor'daki görevine devam edeceği öğrenildi.

Sancak'ın, kulübü Avrupa'ya götürmeden ayrılık gibi bir düşüncesi kesinlikle olmadığı da gelen haberler arasında.

Tek düşüncesi var

Sancak'ın bu konuda teknik direktör Montella'yla da bir görüşme yaptığı ifade edildi. Antalyaspor galibiyetinin ardından takımı teknik heyeti tebrik eden Sancak, Avrupa hedefi konusundaki arzusunu da yineledi.

 

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