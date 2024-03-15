Murat Özkaya: 'F.Bahçe'nin her yerinden Koç'un markaları fırlıyor'

Sabah yazarı Levent Tüzemen, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya hakkındaki açıklamaları üzerine Murat Özkaya ile bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.
İşte Özkaya'nın Tüzemen'e yaptığı açıklamalar;
"SELAHATTİN BAKİ'Yİ ARADIM"
"Basın toplantısı sırasında Selahattin Baki'yi aradım ve Ali Bey'in açıklamaları üzerine yayına bağlanmak istedim. Ama olmadı. Bağlansaydım, Thiam ve Samu Saiz transferleri ile sponsorluk konusunda açıklama yapacaktım. Thiam'ı Kayseri satmak istiyordu ben teklif yaptım, Thiam alt ligde oynamayacağını söyledi, Pendikspor aldı. Sivassporlu Saiz için Sayın Mecnun Otyakmaz'dan görüşme izni istedim. 250 bin Euro önerdim düşük bulundu. 250 bin Euro peşin, 200 bin Euro da alt yapı sponsoru olarak oyuncuyu aldım.
"F.BAHÇE'NİN HER YERİNDE KOÇ MARKALARI VAR!"
Fenerbahçe'nin her yerinden Koç Holding'in markaları fırlıyor. Beşiktaş Stadı'nın adının Tüpraş olması için büyük paralar ödendi. Ben de Galatasaray ile sponsorluk anlaşması yaparken kulübün marka değerini düşünerek hareket ettim."
ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında; "Üç İstanbul kulübünün.(Eyüpspor, Pendikspor ve Galatasaray) birbirlerine yakınlığı herkesin malumudur. Alın size koalisyon." ifadelerini kullanmıştı.
İşte Özkaya'nın Tüzemen'e yaptığı açıklamalar;
"SELAHATTİN BAKİ'Yİ ARADIM"
"Basın toplantısı sırasında Selahattin Baki'yi aradım ve Ali Bey'in açıklamaları üzerine yayına bağlanmak istedim. Ama olmadı. Bağlansaydım, Thiam ve Samu Saiz transferleri ile sponsorluk konusunda açıklama yapacaktım. Thiam'ı Kayseri satmak istiyordu ben teklif yaptım, Thiam alt ligde oynamayacağını söyledi, Pendikspor aldı. Sivassporlu Saiz için Sayın Mecnun Otyakmaz'dan görüşme izni istedim. 250 bin Euro önerdim düşük bulundu. 250 bin Euro peşin, 200 bin Euro da alt yapı sponsoru olarak oyuncuyu aldım.
"F.BAHÇE'NİN HER YERİNDE KOÇ MARKALARI VAR!"
Fenerbahçe'nin her yerinden Koç Holding'in markaları fırlıyor. Beşiktaş Stadı'nın adının Tüpraş olması için büyük paralar ödendi. Ben de Galatasaray ile sponsorluk anlaşması yaparken kulübün marka değerini düşünerek hareket ettim."
ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında; "Üç İstanbul kulübünün.(Eyüpspor, Pendikspor ve Galatasaray) birbirlerine yakınlığı herkesin malumudur. Alın size koalisyon." ifadelerini kullanmıştı.
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