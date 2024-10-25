Muleka'nın golü galibiyete yetmedi!

Suudi Arabistan Ligi 8. hafta maçında Al Nassr, deplasmanda Al Kholood ile 3-3 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Muleka'nın golü galibiyete yetmedi!
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25 Ekim 2024 20:19
Son güncelleme 25 Ekim 2024 20:21
Suudi Arabistan Ligi 8. hafta maçında Al Kholood, Al Nassr ile karşı karşıya geldi. Kral Abdullah Stadyumu'nda oynanan maç 3-3'lük beraberlikle bitti.

Al Kholood'un golleri 12,28 ve 71. dakikalarda sırasıyla Myziane Maolida(2) ve Jackson Muleka'dan geldi. Deplasman ekibinin golleri 16, 24 ve 90+5(P). dakikalarda Aymeric Laporte ve Anderson Talisca'dan(2) geldi.

Bu maçla birlikte Muleka, Arabistan kariyerindeki ilk golü atmış oldu. Ayrıca Jackson Muleka, Myziane Maolida'nın attığı 2 golde de asistleri yapan taraf oldu.

Al Nassr'da Cristiano Ronaldo, sakatlığı sebebiyle kadroya alınmadı.

Bu sonuçla birlikte Al Nassr, puanını 18'e Al Kholood; 6'ya çıkardı.

Al Nassr, bir sonraki maçında Suudi Arabistan Kupası son 16 turunda evinde Al Taawon'u ağırlayacak.

Al Kholood ise ligde Al Taawon deplasmanına gidecek.
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