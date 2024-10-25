Suudi Arabistan Ligi 8. hafta maçında Al Kholood, Al Nassr ile karşı karşıya geldi. Kral Abdullah Stadyumu'nda oynanan maç 3-3'lük beraberlikle bitti.
Al Kholood'un golleri 12,28 ve 71. dakikalarda sırasıyla Myziane Maolida(2) ve Jackson Muleka'dan geldi. Deplasman ekibinin golleri 16, 24 ve 90+5(P). dakikalarda Aymeric Laporte ve Anderson Talisca'dan(2) geldi.
Bu maçla birlikte Muleka, Arabistan kariyerindeki ilk golü atmış oldu. Ayrıca Jackson Muleka, Myziane Maolida'nın attığı 2 golde de asistleri yapan taraf oldu.
Al Nassr'da Cristiano Ronaldo, sakatlığı sebebiyle kadroya alınmadı.
Bu sonuçla birlikte Al Nassr, puanını 18'e Al Kholood; 6'ya çıkardı.
Al Nassr, bir sonraki maçında Suudi Arabistan Kupası son 16 turunda evinde Al Taawon'u ağırlayacak.
Al Kholood ise ligde Al Taawon deplasmanına gidecek.
Al Kholood'un golleri 12,28 ve 71. dakikalarda sırasıyla Myziane Maolida(2) ve Jackson Muleka'dan geldi. Deplasman ekibinin golleri 16, 24 ve 90+5(P). dakikalarda Aymeric Laporte ve Anderson Talisca'dan(2) geldi.
Bu maçla birlikte Muleka, Arabistan kariyerindeki ilk golü atmış oldu. Ayrıca Jackson Muleka, Myziane Maolida'nın attığı 2 golde de asistleri yapan taraf oldu.
Al Nassr'da Cristiano Ronaldo, sakatlığı sebebiyle kadroya alınmadı.
Bu sonuçla birlikte Al Nassr, puanını 18'e Al Kholood; 6'ya çıkardı.
Al Nassr, bir sonraki maçında Suudi Arabistan Kupası son 16 turunda evinde Al Taawon'u ağırlayacak.
Al Kholood ise ligde Al Taawon deplasmanına gidecek.