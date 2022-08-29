Muhammet Demir: 'Fenerbahçe'yi yorgun yakaladık'

Konyaspor forması giyen Muhammet Demir, Fenerbahçe karşısında aldıkları galibiyeti değerlendirdi.



Mücadelede tek golü atan tecrübeli futbolcu, kendisine asist yapan Zymer Bytyqi için, "Zymer bu işleri çok iyi yapıyor. Gerçekten bu ortalaara önlem almak zor. Takıma yavaş yavaş alışmaya çalışıyorum. Kolay olmuyor adaptasyon. Ama bu tarz gollerin ve asistlerin birbirimiz daha iyi anlamaya yönelik iyi olduğunu düşünüyorum." dedi.



Muhammet Demir, sözlerini, "Fenerbahçe adına konuşmak kolay değil. 3 günde bir maç oynuyorlar. Haftalardır oynuyorlar. Sürekli yolculuklar.. Bence onları yorgun yakaladık, biz de çok hazırdık. Bunlar pekişince tabii ki güzel bir galibiyet çıktı. Fenerbahçe kötü demek yakışmaz iyi mücadele verdik. Onları oynatmadık." ifadeleriyle tamamladı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ