Muhammed Salah: 'Beni konuşturmayın'

Premier Lig'de şampiyonluk yarışı veren Liverpool, West Ham ile 2-2 berabere kaldı ve ağır yara aldı.Maçın 82. dakikasında oyuna giren Salah'ın Klopp ile tartışması maçın önüne geçen bir an oldu.Jürgen Klopp ile oyuncu değişikliği sırasında tartışan Muhammed Salah karşılaşma sonrası olay bir açıklama yaptı.Muhammed Salah, karşılaşma sonrası ikili arasında yaşanan olayla ilgili flaş bir açıklamada bulundu.Mısırlı yıldız yaptığı açıklamada,diye konuştu.Mücadelenin ardından açıklama yapan Jürgen Klopp ise,şeklinde konuştu.Liverpool'un eski golcüsü ve İngiltere'de yayın yapan TNT Sports'un yorumcusu Peter Crouch da bu görüntüyle ilgili,yorumunu yaptı.