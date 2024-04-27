Muhammed Salah: 'Beni konuşturmayın'

Premier Lig'de şampiyonluk yarışı veren Liverpool, West Ham ile 2-2 berabere kaldı ve ağır yara aldı.
Maçın 82. dakikasında oyuna giren Salah'ın Klopp ile tartışması maçın önüne geçen bir an oldu.
Jürgen Klopp ile oyuncu değişikliği sırasında tartışan Muhammed Salah karşılaşma sonrası olay bir açıklama yaptı.
"BENİ KONUŞTURMAYIN"
Muhammed Salah, karşılaşma sonrası ikili arasında yaşanan olayla ilgili flaş bir açıklamada bulundu.
Mısırlı yıldız yaptığı açıklamada, "Beni konuşturmayın. Konuşursam ortalık yangın yerine döner!" diye konuştu.
SALAH İLE NEDEN TARTIŞTI?
Mücadelenin ardından açıklama yapan Jürgen Klopp ise, "Salah ile ne konuştuğumuzu söyleyemem. Muhammed Salah ile soyunma odasında konuştuk ve bitti." şeklinde konuştu.
CROUCH: "SALAH'I GÖNDERİN GİTSİN!"
Liverpool'un eski golcüsü ve İngiltere'de yayın yapan TNT Sports'un yorumcusu Peter Crouch da bu görüntüyle ilgili, "Bu görüntüler ne Liverpool ne Salah ve Klopp ikilisi için hiç iyi değil. Bu noktadan sonra Liverpool, Salah'ı göndersin. Bu noktadan sonra gitmesi daha doğru olur." yorumunu yaptı.
İŞTE YAŞANANLAR
Maçın 82. dakikasında oyuna giren Salah'ın Klopp ile tartışması maçın önüne geçen bir an oldu.
Jürgen Klopp ile oyuncu değişikliği sırasında tartışan Muhammed Salah karşılaşma sonrası olay bir açıklama yaptı.
"BENİ KONUŞTURMAYIN"
Muhammed Salah, karşılaşma sonrası ikili arasında yaşanan olayla ilgili flaş bir açıklamada bulundu.
Mısırlı yıldız yaptığı açıklamada, "Beni konuşturmayın. Konuşursam ortalık yangın yerine döner!" diye konuştu.
SALAH İLE NEDEN TARTIŞTI?
Mücadelenin ardından açıklama yapan Jürgen Klopp ise, "Salah ile ne konuştuğumuzu söyleyemem. Muhammed Salah ile soyunma odasında konuştuk ve bitti." şeklinde konuştu.
CROUCH: "SALAH'I GÖNDERİN GİTSİN!"
Liverpool'un eski golcüsü ve İngiltere'de yayın yapan TNT Sports'un yorumcusu Peter Crouch da bu görüntüyle ilgili, "Bu görüntüler ne Liverpool ne Salah ve Klopp ikilisi için hiç iyi değil. Bu noktadan sonra Liverpool, Salah'ı göndersin. Bu noktadan sonra gitmesi daha doğru olur." yorumunu yaptı.
İŞTE YAŞANANLAR
⚡Salah ve Jürgen Klopp'un arasında gerginlik! pic.twitter.com/6iwq9xvfZy
— Sporxtv (@sporxtv) April 27, 2024
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