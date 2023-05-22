Muhammed Kudüs Ada yolcusu

2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kudus, Ajax tarafından gelen 1 senelik opsiyonu uzatalım teklifini reddetmesinin ardından sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı 22 yaşındaki Gana'lı oyuncu için 45 milyon euro isteyen Ajax'a İngiltere'den teklifler gelmeye başladı bile.



ADA'DAN 3 TAKIM İZLİYOR



Arsenal ve Manchester United'ın yanı sıra Newcastle United'ında oyuncuyla ilgilendiğini ve istenilen ücreti her 3 takımında karşılayacağı öğrenildi.



9 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ



Nordsjaelland takımında gösterdiği iyi performans'ın ardından Ajax'a 9 milyon euro'ya transfer olan Kudus, Hollanda ekibiyle çıktığı 62 maçta 16 gol 7 asistlik performans sergiledi.



