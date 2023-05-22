Muhammed Kudüs Ada yolcusu

Sezon sonunda Ajax'tan ayrılacak olan Mohammed Kudus için Premier Lig ekipleri sıraya girmiş durumda. Arsenal Ve Manchester United teklif yapacaklar.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Muhammed Kudüs Ada yolcusu
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22 Mayıs 2023 16:09
Son güncelleme 22 Mayıs 2023 16:19
2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kudus, Ajax tarafından gelen 1 senelik opsiyonu uzatalım teklifini reddetmesinin ardından sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı 22 yaşındaki Gana'lı oyuncu için 45 milyon euro isteyen Ajax'a İngiltere'den teklifler gelmeye başladı bile.

ADA'DAN 3 TAKIM İZLİYOR

Arsenal ve Manchester United'ın yanı sıra Newcastle United'ında oyuncuyla ilgilendiğini ve istenilen ücreti her 3 takımında karşılayacağı öğrenildi.

9 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ

Nordsjaelland takımında gösterdiği iyi performans'ın ardından Ajax'a 9 milyon euro'ya transfer olan Kudus, Hollanda ekibiyle çıktığı 62 maçta 16 gol 7 asistlik performans sergiledi.

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