Müge Anlı'dan Fenerbahçe kongre üyelerine çağrı

Fenerbahçe kimliğiyle öne çıkan başarılı program sunucusu Müge Anlı, Fenerbahçe kongre üyelerine çağrıda bulundu.
Sunduğu program sırasında Fenerbahçe taraftarına seslenen Müge Anlı, Fenerbahçe kongre üyelerini Cumartesi günü gerçekleştirilecek Tüzük Tadil Kongresine davet etti.
Herkesin kongreye gelmesini isteyen Müge Anlı, ''Fenerbahçe kongre üyelerini, kulüplerinin geleceğini şekillendirmeleri için yarın (Cumartesi) saat 10:30'da Ülker Sports Arena'da düzenlenecek kongreye davet ediyorum'' dedi.
Sunduğu program sırasında Fenerbahçe taraftarına seslenen Müge Anlı, Fenerbahçe kongre üyelerini Cumartesi günü gerçekleştirilecek Tüzük Tadil Kongresine davet etti.
Herkesin kongreye gelmesini isteyen Müge Anlı, ''Fenerbahçe kongre üyelerini, kulüplerinin geleceğini şekillendirmeleri için yarın (Cumartesi) saat 10:30'da Ülker Sports Arena'da düzenlenecek kongreye davet ediyorum'' dedi.