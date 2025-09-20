Muaythaide altın kemer sahibi Sercan Koç, Avrupa'nın zirvesine odaklandı

İstanbul'da geçen ay düzenlenen Muaythai Süper Lig'de üst üste 5'inci kez altın kemer kazanan milli sporcu Sercan Koç, Yunanistan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda da yeniden birincilik kürsüsüne çıkmak istiyor.Yaklaşık 11 yıl önce hobi amaçlı başladığı muaythaide kendisini geliştiren ve bu sporu profesyonel olarak sürdüren Sercan Koç, antrenmanlarını antrenör Göksel Cingöz gözetiminde Kayseri'de devam ettiriyor.Kariyerinde Türkiye'de çok sayıda derece elde eden Koç, son olarak geçen ay İstanbul'da düzenlenen Muaythai Süper Lig'de 5'inci kez altın kemer kazandı.Avrupa şampiyonalarında daha önce 2022'de İstanbul'da, 2023'te Polonya'da ve 2024'te Kosova'da birincilik elde eden Koç, bu yıl Yunanistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda yine altın madalya kazanmayı hedefliyor.Sercan Koç, AA muhabirine, Muaythai Süper Lig'inde 20 kişi arasından ilk 4'e kalarak finale yükseldiğini ve rakibini 3-0 eleyerek birincilik kürsüsüne çıktığını söyledi.Kazandığı altın kemer sayesinde Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandığını belirten Koç,dedi.Sercan Koç, muaythaide Avrupa ve dünya şampiyonalarında önemli başarılar elde ettiğini ve bunu sürdürmek istediğini dile getirdi.Her zaman şampiyonluğa odaklandığını vurgulayan Koç, Avrupa şampiyonalarında 2022, 2023 ve 2024'te birinci, 2019'da ise ikinci olduğunu ifade etti.Yunanistan'da 4. kez birincilik hedeflediğini dile getiren Koç, şunları kaydetti:Sercan Koç, Avrupa Şampiyonası'nın ardından Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek İslami Dayanışma Oyunları'na katılacağını ve orada da birincilik için mücadele edeceğini sözlerine ekledi.