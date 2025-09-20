20 Eylül
Gençlerbirliği-Eyüpspor
17:00
20 Eylül
M. United-Chelsea
19:30
20 Eylül
FC Groningen-Telstar
19:45
20 Eylül
FC Volendam-Excelsior
17:30
20 Eylül
Lens-Lille
22:05
20 Eylül
Brest-Nice
20:00
20 Eylül
Nantes-Rennes
18:00
20 Eylül
Udinese-AC Milan
21:45
20 Eylül
Verona-Juventus
19:00
20 Eylül
Bologna-Genoa
16:00
20 Eylül
Valencia-Athletic Bilbao
22:00
20 Eylül
Villarreal-Osasuna
19:30
20 Eylül
Alaves-Sevilla
19:30
20 Eylül
Real Madrid-Espanyol
17:15
20 Eylül
Girona-Levante
0-012'
20 Eylül
Fulham-Brentford
22:00
20 Eylül
Wolves-Leeds United
17:00
20 Eylül
Antalyaspor-Kayserispor
20:00
20 Eylül
West Ham United-C.Palace
17:00
20 Eylül
Burnley-N. Forest
17:00
20 Eylül
Brighton-Tottenham
17:00
20 Eylül
Liverpool-Everton
2-041'
20 Eylül
RB Leipzig-FC Köln
19:30
20 Eylül
Werder Bremen-Freiburg
16:30
20 Eylül
Hoffenheim-Bayern Munih
16:30
20 Eylül
Hamburger SV-FC Heidenheim
16:30
20 Eylül
Augsburg-Mainz 05
16:30
20 Eylül
Manisa FK-Esenler Erokspor
19:00
20 Eylül
A.Demirspor-Erzurumspor
19:00
20 Eylül
Vanspor FK-Sivasspor
16:00
20 Eylül
Keçiörengücü-Bodrum FK
16:00
20 Eylül
Trabzonspor-Gaziantep FK
20:00
20 Eylül
NAC Breda-Heracles
22:00

Muaythaide altın kemer sahibi Sercan Koç, Avrupa'nın zirvesine odaklandı

Sercan Koç, Yunanistan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda yeniden altın madalya kazanmak istiyor.

20 Eylül 2025 14:27
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Muaythaide altın kemer sahibi Sercan Koç, Avrupa'nın zirvesine odaklandı
 İstanbul'da geçen ay düzenlenen Muaythai Süper Lig'de üst üste 5'inci kez altın kemer kazanan milli sporcu Sercan Koç, Yunanistan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda da yeniden birincilik kürsüsüne çıkmak istiyor.

Yaklaşık 11 yıl önce hobi amaçlı başladığı muaythaide kendisini geliştiren ve bu sporu profesyonel olarak sürdüren Sercan Koç, antrenmanlarını antrenör Göksel Cingöz gözetiminde Kayseri'de devam ettiriyor.

Kariyerinde Türkiye'de çok sayıda derece elde eden Koç, son olarak geçen ay İstanbul'da düzenlenen Muaythai Süper Lig'de 5'inci kez altın kemer kazandı.


Avrupa şampiyonalarında daha önce 2022'de İstanbul'da, 2023'te Polonya'da ve 2024'te Kosova'da birincilik elde eden Koç, bu yıl Yunanistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda yine altın madalya kazanmayı hedefliyor.

 - "5 yıldır Türkiye'de yenilmedim"

Sercan Koç, AA muhabirine, Muaythai Süper Lig'inde 20 kişi arasından ilk 4'e kalarak finale yükseldiğini ve rakibini 3-0 eleyerek birincilik kürsüsüne çıktığını söyledi.

Kazandığı altın kemer sayesinde Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandığını belirten Koç, "Süper Lig her yıl oluyor ve her yıl bu kemeri koruman lazım. Çok şükür 5 yıldır bu kemeri koruyorum. 5 yıldır Türkiye'de yenilmedim ve mutluyum. Bu yıl da şampiyon oldum." dedi.

Sercan Koç, muaythaide Avrupa ve dünya şampiyonalarında önemli başarılar elde ettiğini ve bunu sürdürmek istediğini dile getirdi.

- Hedef 4. kez Avrupa şampiyonluğu

Her zaman şampiyonluğa odaklandığını vurgulayan Koç, Avrupa şampiyonalarında 2022, 2023 ve 2024'te birinci, 2019'da ise ikinci olduğunu ifade etti.

Yunanistan'da 4. kez birincilik hedeflediğini dile getiren Koç, şunları kaydetti:

"Avrupa Şampiyonası'nda hedefim her zamanki gibi şampiyonluk. 2024'te de şampiyon oldum, bu şampiyonluğu tazelemek için gideceğim. Ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim. Bunun için antrenman performansım arttı. Sabahları ayrı, akşamları ayrı koşu ve antrenmanlarımız oluyor. Sabahları yaklaşık 10 kilometre koşu yapıyorum. Akşamları da yoğun şekilde çalışıyoruz. Ülkemi yurt dışında en iyi şekilde temsil ettiğimi düşünüyorum ama daha da iyi temsil etmek için de çalışmalarıma devam ediyorum."

Sercan Koç, Avrupa Şampiyonası'nın ardından Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek İslami Dayanışma Oyunları'na katılacağını ve orada da birincilik için mücadele edeceğini sözlerine ekledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
4 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
