22 Ekim
Galatasaray-Bodo/Glimt
19:45
22 Ekim
Konyaspor-Beşiktaş
20:00
22 Ekim
Athletic Bilbao-Qarabag FK
19:45
22 Ekim
AS Monaco-Tottenham
22:00
22 Ekim
Sporting CP-Marsilya
22:00
22 Ekim
Atalanta-Slavia Prag
22:00
22 Ekim
E. Frankfurt-Liverpool
22:00
22 Ekim
Real Madrid-Juventus
22:00
22 Ekim
Chelsea-Ajax
22:00
22 Ekim
Bayern Munih-Club Brugge
22:00
22 Ekim
Rizespor-Başakşehir
20:00

Muaythai Milli Takım Teknik Direktörü Urlu: "İslami Dayanışma Oyunları'nda hedef 8 madalya"

Türkiye Muaytahi Milli Takımı, ilk kez katılacağı İslami Dayanışma Oyunları'na hazırlıklarını Antalya kampında sürdürdü. Milli takım teknik direktörü Yasin Urlu, "4 kadın, 4 erkek sporcumuzla katılacağımız İslami Dayanışma Oyunları'nda hedefimiz 8 madalya. Türk milli takımı olarak birincilik kazanmak istiyoruz" dedi.

calendar 22 Ekim 2025 16:52
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Muaythai Milli Takım Teknik Direktörü Urlu: 'İslami Dayanışma Oyunları'nda hedef 8 madalya'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

İslami Dayanışma Oyunları Federasyonu (ISSF) tarafından 4 yılda bir gerçekleştirilen çoklu spor organizasyonu İslami Dayanışma Oyunları'nda muaythai branşı bu yıl ilk kez yer alacak.

İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerden sporcuların katıldığı organizasyon, 7- 21 Kasım'da Suudi Arabistan'da yapılacak. Türkiye Muaytahi Milli Takımı, Riyad'taki organizasyonda 4'ü kadın 8 sporcuyla mücadele edecek.

'OLİMPİYATLARDAN SONRA EN BÜYÜK ORGANİZASYON'

Muaythai Milli Takım Teknik Direktörü Yasin Urlu yönetiminde hazırlıklarını sürdüren milli takım, ilk kamp dönemini tamamladı. Organizasyon hakkında bilgi veren Urlu, "İslam Oyunları, olimpiyattan sonra en önemli organizasyon. Türkiye son 4 organizasyonda yer aldı. Türk sporu günden güne ilerliyor, başarılarımız her branşta dünyada adını duyuruyor" dedi.

HEDEF, TAKIM BİRİNCİLİĞİ VE 8 MADALYA

Muaythai branşının olimpiyatta ilk kez uluslararası federasyonların davetiyle Paris 2024'te gösteri sporu olarak yer aldığını hatırlatan Urlu, İslami Dayanışma Oyunları'nda da bu yıl ilk kez mücadelelere katılacağına değindi. Milli takım kampında sporcuları hakkında bilgi veren Urlu, "Muaythai Milli Takımı, 8 kota aldı. Bizim için büyük başarı. Bazı ülkeler kota alamıyor. 8 sporcumuzla, 57 kilodan 65 kiloya her siklette kadın ve erkek olmak üzere 4'er sporcumuz mücadele edecek. Hedefimiz takım birinciliği kazanmak ve sporcularımızla 8 madalya almak" diye konuştu. 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.