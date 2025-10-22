Muaythai Milli Takım Teknik Direktörü Urlu: 'İslami Dayanışma Oyunları'nda hedef 8 madalya'

İslami Dayanışma Oyunları Federasyonu (ISSF) tarafından 4 yılda bir gerçekleştirilen çoklu spor organizasyonu İslami Dayanışma Oyunları'nda muaythai branşı bu yıl ilk kez yer alacak.



İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerden sporcuların katıldığı organizasyon, 7- 21 Kasım'da Suudi Arabistan'da yapılacak. Türkiye Muaytahi Milli Takımı, Riyad'taki organizasyonda 4'ü kadın 8 sporcuyla mücadele edecek.



'OLİMPİYATLARDAN SONRA EN BÜYÜK ORGANİZASYON'



Muaythai Milli Takım Teknik Direktörü Yasin Urlu yönetiminde hazırlıklarını sürdüren milli takım, ilk kamp dönemini tamamladı. Organizasyon hakkında bilgi veren Urlu, "İslam Oyunları, olimpiyattan sonra en önemli organizasyon. Türkiye son 4 organizasyonda yer aldı. Türk sporu günden güne ilerliyor, başarılarımız her branşta dünyada adını duyuruyor" dedi.



HEDEF, TAKIM BİRİNCİLİĞİ VE 8 MADALYA



Muaythai branşının olimpiyatta ilk kez uluslararası federasyonların davetiyle Paris 2024'te gösteri sporu olarak yer aldığını hatırlatan Urlu, İslami Dayanışma Oyunları'nda da bu yıl ilk kez mücadelelere katılacağına değindi. Milli takım kampında sporcuları hakkında bilgi veren Urlu, "Muaythai Milli Takımı, 8 kota aldı. Bizim için büyük başarı. Bazı ülkeler kota alamıyor. 8 sporcumuzla, 57 kilodan 65 kiloya her siklette kadın ve erkek olmak üzere 4'er sporcumuz mücadele edecek. Hedefimiz takım birinciliği kazanmak ve sporcularımızla 8 madalya almak" diye konuştu.



