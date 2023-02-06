MSB'den ilk açıklama: Birliklerimiz etkilendi

Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi deprem bölgesine gidiyor. MSB'den yapılan açıklamada, bölgedeki bazı birliklerin de hasar gördüğü belirtildi. Arama kurtarma ekiplerini taşımak üzere TSK tarafından 2 uçak görevlendirildi.

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MSB'den ilk açıklama: Birliklerimiz etkilendi
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06 Şubat 2023 08:59
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahramanmaraş'taki 7,4'lük depremin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı unsurları ile AFAD'ın talepleri kapsamında nakliye uçaklarının göreve hazır olduğunu, taleplerin karşılanması için koordinasyona başlandığını duyurdu.

MSB'den yapılan açıklama şöyle;

1. Bu sabah meydana gelen depremlerde Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Adana, Hatay, Kilis, Osmaniye illerinde bulunan birliklerimiz etkilenmiştir. Hasar tespit çalışmaları devam etmektedir.

2. Milli Savunma Bakanlığında deprem faaliyetlerinin koordinasyonu için Afet Acil Durum Kriz Merkezi oluşturularak faaliyetlerine başlamıştır.

3. TSK İnsani Yardım Tugayı unsurları ile AFAD talepleri kapsamında nakliye uçakları göreve hazırdır. Taleplerin karşılanması için koordinasyona başlanmıştır.

4. Milli Savunma Bakanı Hulusi AKAR beraberinde Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile bölgeye gitmektedir.

2 UÇAK GÖREVLENDİRİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı da (AFAD), bölgeye yönlendirilen ekipleri taşımak üzere Genelkurmay Başkanlığı tarafından 2 uçağın görevlendirildiğini açıkladı.

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