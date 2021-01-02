Moussa Sow attı, Ümraniyespor kazandı

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Ümraniyespor, sahasında Akhisarspor'u ağırladı.
Karşılaşmada ilk yarıyı 1-0 üstünlükle tamamlayan Ümraniyespor, 2-1'lik galibiyetle 3 puanın sahibi oldu.
Ev sahibi Ümraniyespor'un golleri 9. dakikada Batuhan Arslan ve 83. dakikada Moussa Sow'dan geldi. Akhisarspor'un tek golünü ise 68. dakikada Musa Nizam kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Ümraniyespor 20 puanla 11. sıraya yerleşti. Akhisarspor ise 13 puanla kendine 15. sırada yer buldu.
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Kadir Sağlam, Furkan Ürün, Anıl Usta
Bereket Sigorta Ümraniyespor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Alaaddin Okumuş, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Batuhan Artarslan, Serkan Göksu (Dk. 90+5 Mustafa Murat Uslu), Okan Derici (Dk. 63 Akabueze), Gökhan Süzen (Dk. 82 Yunus Emre Mertoğlu), Camara (Dk. 62 Gomis), Zivkovic (Dk. 62 Sow)
Akhisarspor: Lukac, Vrsajevic, Doğukan Nelik, Musa Nizam, Göksu Mutlu, Alperen Babacan, Taha Yalçıner, Ali Kaan Güneren (Dk. 76 Mert Efe Çölbeyi), Çekdar Orhan (Dk. 90 Halil İbrahim Karavuş), Onurcan Güler, Hadzic
Goller: Dk. 9 Batuhan Artarslan, Dk. 83 Sow (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 68 Musa Nizam (Akhisarspor)
Sarı kartlar: Dk. 11 Doğukan Nelik, Dk. 42 Hadzic, Dk. 54 Taha Yalçıner (Akhisarspor), Dk. 46 Serkan Göksu, Dk. 63 Akabueze, Dk. 86 Gomis, Dk. 90+7 Mustafa Murat Uslu (Bereket Sigorta Ümraniyespor)
Karşılaşmada ilk yarıyı 1-0 üstünlükle tamamlayan Ümraniyespor, 2-1'lik galibiyetle 3 puanın sahibi oldu.
Ev sahibi Ümraniyespor'un golleri 9. dakikada Batuhan Arslan ve 83. dakikada Moussa Sow'dan geldi. Akhisarspor'un tek golünü ise 68. dakikada Musa Nizam kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Ümraniyespor 20 puanla 11. sıraya yerleşti. Akhisarspor ise 13 puanla kendine 15. sırada yer buldu.
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Kadir Sağlam, Furkan Ürün, Anıl Usta
Bereket Sigorta Ümraniyespor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Alaaddin Okumuş, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Batuhan Artarslan, Serkan Göksu (Dk. 90+5 Mustafa Murat Uslu), Okan Derici (Dk. 63 Akabueze), Gökhan Süzen (Dk. 82 Yunus Emre Mertoğlu), Camara (Dk. 62 Gomis), Zivkovic (Dk. 62 Sow)
Akhisarspor: Lukac, Vrsajevic, Doğukan Nelik, Musa Nizam, Göksu Mutlu, Alperen Babacan, Taha Yalçıner, Ali Kaan Güneren (Dk. 76 Mert Efe Çölbeyi), Çekdar Orhan (Dk. 90 Halil İbrahim Karavuş), Onurcan Güler, Hadzic
Goller: Dk. 9 Batuhan Artarslan, Dk. 83 Sow (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 68 Musa Nizam (Akhisarspor)
Sarı kartlar: Dk. 11 Doğukan Nelik, Dk. 42 Hadzic, Dk. 54 Taha Yalçıner (Akhisarspor), Dk. 46 Serkan Göksu, Dk. 63 Akabueze, Dk. 86 Gomis, Dk. 90+7 Mustafa Murat Uslu (Bereket Sigorta Ümraniyespor)