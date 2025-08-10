10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-340'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
1-038'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
1-039'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-190'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Mourinho: "Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz."

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi'ndeki Feyenoord rövanşı öncesi futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Şampiyonlar Ligi şansını zora sokan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, turu Kadıköy'de geçeceklerini düşünüyor.

"GEREKEN HER ŞEYE SAHİBİZ"

Türkiye Gazetesinde yer alan habere göre; Hollanda'daki maçta istediklerini sahaya yansıtamadıklarını ancak rövanşta her şeyin farklı olacağını söyleyen Portekizli, tüm hesaplarını erken gol üzerine yapıyor. Uzatmalar dahil her ihtimali göz önünde bulunduran Mourinho, oyuncularına ön alanda sert pres talimatı verirken, "İlk 20 dakikada bulacağımız bir gol bizi rahatlatacaktır. Feyenoord karşısında turu geçecek güce ve kaliteye sahibiz" sözleriyle takımına moral aşıladı.


"KADIKÖY'DE SEVİNECEĞİZ"

İdmanlarda hücum organizasyonları ve son vuruşlar üzerinde duran Mourinho, takım disiplinine vurgu yaparken, Feyenoord kontralarına da dikkat etmeleri yönünde takımı uyardı. Daha dirençli bir takım savunmasını istediğini belirten Mourinho, "İlk maçta yaptığımız hataları tekrar edemeyiz. Zira bu maçın telafisi yok. Olmamız gereken yer, olmak istediğimiz yer Şampiyonlar Ligi. Bunun için savaşmak, elimizden geleniz fazlasını yapmak zorundayız. Evimizde, taraftarımızın gücü ve desteğiyle bu sınavı geçeceğiz. Size güveniyorum, tura da inanıyorum" diye konuştu. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Konyaspor 1 1 0 0 2 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 2 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
