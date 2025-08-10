Mourinho: 'Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz.'

Şampiyonlar Ligi şansını zora sokan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, turu Kadıköy'de geçeceklerini düşünüyor.
"GEREKEN HER ŞEYE SAHİBİZ"
Türkiye Gazetesinde yer alan habere göre; Hollanda'daki maçta istediklerini sahaya yansıtamadıklarını ancak rövanşta her şeyin farklı olacağını söyleyen Portekizli, tüm hesaplarını erken gol üzerine yapıyor. Uzatmalar dahil her ihtimali göz önünde bulunduran Mourinho, oyuncularına ön alanda sert pres talimatı verirken, "İlk 20 dakikada bulacağımız bir gol bizi rahatlatacaktır. Feyenoord karşısında turu geçecek güce ve kaliteye sahibiz" sözleriyle takımına moral aşıladı.
"KADIKÖY'DE SEVİNECEĞİZ"
İdmanlarda hücum organizasyonları ve son vuruşlar üzerinde duran Mourinho, takım disiplinine vurgu yaparken, Feyenoord kontralarına da dikkat etmeleri yönünde takımı uyardı. Daha dirençli bir takım savunmasını istediğini belirten Mourinho, "İlk maçta yaptığımız hataları tekrar edemeyiz. Zira bu maçın telafisi yok. Olmamız gereken yer, olmak istediğimiz yer Şampiyonlar Ligi. Bunun için savaşmak, elimizden geleniz fazlasını yapmak zorundayız. Evimizde, taraftarımızın gücü ve desteğiyle bu sınavı geçeceğiz. Size güveniyorum, tura da inanıyorum" diye konuştu.
