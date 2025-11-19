26 Kasım
Kastamonuspor-Altınordu
13:00
26 Kasım
İnegölspor-İskenderunspor
13:00
26 Kasım
Bucaspor 1928-Adana 01 FK
14:00
26 Kasım
Kepezspor-24 Erzincanspor
14:00
26 Kasım
Şanlıurfaspor-Batman Petrolspor
15:00
26 Kasım
Ankaraspor-Ankaragücü
15:00
26 Kasım
Beykoz Anadoluspor-Elazığspor
15:00
26 Kasım
Karaman FK-Karacabey Belediyespor
15:00
26 Kasım
Muğlaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
15:00

Mourinho'nun yeni gözdesi Trabzonspor'dan Batagov!

Portekiz basını, Benfica teknik direktörü Jose Mourinho'nun Trabzonspor'un yükselen yıldızı Batagov'u istediğini yazarken, bordo-mavililerin 23 yaşındaki stoper için en az 15 milyon euro talep ettiği ve Portekiz ekibinin bu rakama hazır olduğu belirtildi.

calendar 19 Kasım 2025 15:34
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Portekiz basını, Benfica'yı çalıştıran Mourinho'nun Trabzonspor'un 23 yaşındaki stoperi Batagov'u istediğini duyurdu.
 
Haberde, Portekizli hocanın savunma hattına hızlı ve ayağı düzgün olan, oyun kurabilen profilde bir futbolcu transfer etmek istediği ve Batagov'un buna çok uygun olduğu dile getirildi.
 
Trabzonspor'un 2028 yılına dek sözleşmesi bulunan Ukraynalı savunmacı için en az 15 milyon euro bonservis talep edeceği, Benfica'nın bu rakamı ödemeye hazır olduğu vurgulandı.
 
DEĞERİ FÜZE GİBİ FIRLADI
 
Geldiği dönemde piyasa değeri 2.8 milyon euro olan 23 yaşındaki oyuncu 2025 yılı sonu itibariyle değerini 7 milyon euro'ya çıkardı. Batagov'un bu yükselen performansı herkesin dikkatini çekmiş durumda.
 
1.8 MİLYON EURO
 
Trabzonspor, Zorya'dan 1.8 milyon euro'ya transfer ettiği ve 4+1 yıllık sözleşme imzaladığı Batagov, bu sezon geri kalan 12 haftalık bölümünde 946 dakika forma giydi ve teknik direktör Fatih Tekke'nin değişmez isimlerinden biri oldu.
 
48 yaşındaki hoca, Ukraynalı stoperi hemen her fırsatta övüyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
