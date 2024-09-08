Mourinho'nun gözü Cengiz Ünder'de

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, milli arada Cengiz Ünder ile özel olarak ilgileniyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Mourinho'nun gözü Cengiz Ünder'de
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08 Eylül 2024 11:46
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Cengiz Ünder'in yeteneklerine ve yapabileceklerine halen çok inanıyor.

Portekizli teknik adam, Cengiz'i kazanmak için milli arayı önemli bir fırsat olarak görüyor. Tecrübeli teknik adamın bu süreçte öğrencisiyle özel olarak ilgilendiği kaydedildi. 27 yaşındaki oyuncu da hocanın kendisine olan güvenini boşa çıkarmamak için hırslı bir şekilde çalışıyor.

Cengiz, bu sezon sadece Rizespor maçında süre buldu. 12 dakika sahada kaldı.

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