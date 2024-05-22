Mourinho: 'İki final imkansızdı, üçüncü yıl kovdular!'

Portekizli teknik adam Jose Mourinho, kariyerindeki en özel şampiyonluklar için gelen soruya cevap verdi.



Mourinho, "2012'de Real Madrid ile La Liga'yı kazanmak mı, 2005'te Chelsea ile Premier Lig'i kazanmak mı daha zorlayıcıydı?" şeklinde gelen sorunun ardından, "Hiçbiri. Roma ile üst üste iki yıl Avrupa'da finale çıkmak olduğunu söyleyebilirim. Tarihe bakarsanız nedenini anlarsınız. Durumun normal bir sonucu olarak yaptığınız şeyler vardır. Ne kadar az koşula sahip olur ve kazanmayı başarırsanız, o kadar çok övgü alırsınız. Roma'da üst üste iki Avrupa finaline çıkmak tarihsel olarak imkansızdı. Bu yüzden üçüncü yıl beni kovdular (Gülerek)" cevabını verdi.



Mourinho, "2004'te Porto ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak mı, 2009 yılında Inter'deki üçleme mi daha anlamlıydı?" sorusunun ardından, "Buna cevap vermek çok zor. Günün sonunda bu, o başarıda payı olan insanlara saygı duymakla ilgili bir mesele. Bu yüzden her zaman en iyi takımın, kalecinin, oyuncunun kim olduğunu söylemeyi reddediyorum." dedi.



61 yaşındaki Jose Mourinho, ocak ayında ayrıldığı son kulübü Roma ile 2022'de Konferans Ligi'ni kazanmıştı. Mourinho, İtalyan ekibi ile 2023'te ise UEFA Avrupa Ligi'nde finalde kaybetmişti.





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