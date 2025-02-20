Mourinho'dan Galatasaray yasağı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, oyuncularına derbi yasağı koydu ancak hoca olarak derbiyi planlamaktan geri kalmadı.
Belçika dönüşü Galatasaray deplasmanına gidecek sarı lacivertlilerde Dominik Livakovic, Alexander Djiku ve Çağlar Söyüncü iyileşip takıma katılmalarına rağmen Anderlecht kadrosuna alınmadı. Grip olan Allan Saint-Maximin de son anda kadrodan çıkarıldı.
Anderlecht maçında Edin Dzeko ve Dusan Tadic gibi isimleri dinlendirmeyi planlayan Mourinho'nun vazgeçemediği tek isim Kasımpaşa maçında hafif bir sakatlık yaşayan Fred oldu.
Belçika dönüşü Galatasaray deplasmanına gidecek sarı lacivertlilerde Dominik Livakovic, Alexander Djiku ve Çağlar Söyüncü iyileşip takıma katılmalarına rağmen Anderlecht kadrosuna alınmadı. Grip olan Allan Saint-Maximin de son anda kadrodan çıkarıldı.
Anderlecht maçında Edin Dzeko ve Dusan Tadic gibi isimleri dinlendirmeyi planlayan Mourinho'nun vazgeçemediği tek isim Kasımpaşa maçında hafif bir sakatlık yaşayan Fred oldu.
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