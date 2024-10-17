Motosiklet Pist Şampiyonası 25-27 Ekim'de İstanbul'da

Türkiye Motosiklet Pist Şampiyonası'nın üçüncü ve dördüncü ayak yarışları, 25-27 Ekim tarihlerinde İstanbul Yarış Pisti'nde hız tutkunlarını bir araya getirecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Motosiklet Pist Şampiyonası 25-27 Ekim'de İstanbul'da
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17 Ekim 2024 14:22
Türkiye Motosiklet Pist Şampiyonası'nın üç ve dördüncü ayak yarışları, İstanbul'da düzenlenecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, hız tutkunlarını buluşturacak organizasyon 25-27 Ekim tarihlerinde İstanbul Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek.

İstanbul Yarış Pisti, bu sezon ikinci kez Türkiye Motosiklet Pist Şampiyonası'na kapılarını açacak. Şampiyonada sporcular, 1000cc A&B, 600cc A&B, 500cc, 300cc, 250cc, 125 cc ile Yamaha R25 Kadınlar Kupası olmak üzere 10 farklı sınıfta mücadele edecek.

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