MotoGP Emilia-Romagna Grand Prix'sinin kazananı belli oldu!

MotoGP Emilia-Romagna Grand Prix'sini Enea Bastianini kazandı. Ducati, markalar şampiyonluğunu garantiledi

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MotoGP Emilia-Romagna Grand Prix'sinin kazananı belli oldu!
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23 Eylül 2024 00:24
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'sinde, Ducati Lenovo takımının İtalyan motosikletçisi Enea Bastianini birinci oldu.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 14. mücadelesi, Rimini kentindeki 4,2 kilometrelik Uluslararası Misano Marco Simoncelli Pisti'nde 27 tur üzerinden yapıldı.

Bastianini, Jorge Martin'i (Prima Pramac) son turda geride bırakarak Ducati'nin 100. grand prix zaferini kazandı. Bu sonuçla birlikte Ducati, markalar şampiyonluğunu garantiledi.

İspanyol sürücülerden pilotlar klasmanı lideri Jorge Martin (Prima Pramac) ikinci, Marc Marquez (Gresini) ise yarışı üçüncü bitirerek podyumu tamamladı.

Pilotlar klasmanında lider Martin, 2. sıradaki Francesco Bagnaia'nın (Ducati Lenovo) 21. turda kaza yaparak yarış dışı kalmasının ardından şampiyonluk avantajını arttırdı.

Sezonun 15. yarışı Endonezya Grand Prix'si 29 Eylül'de düzenlenecek.

Pilotlar klasmanının ilk 5 sırasındaki isimler şöyle:

1. Jorge Martin (İspanya): 341 puan

2. Francesco Bagnaia (İtalya): 317

3. Enea Bastianini (İtalya): 282

4. Marc Marquez (İspanya): 281

5. Brad Binder (Güney Afrika): 165

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