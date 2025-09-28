MotoGP'de Marc Marquez şampiyonluğa ulaştı

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 17. ayağı Japonya Grand Prix'sini ikinci sırada bitiren Ducati Lenovo takımının İspanyol pilotu Marc Marquez, şampiyon oldu.Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 17. mücadelesi, Japonya'da Motegi Pisti'nde 24 tur üzerinden yapıldı.Bitiş çizgisini 42 dakika 09.312 saniyeyle birinci sırada geçen takım arkadaşı Francesco Bagnaia'nın ardından ikinci olan Marquez, kariyerindeki yedinci şampiyonluğa ulaştı.Marquez, Bagnaia'nın 4.196 saniye gerisinde ikinci, Honda HRC Castrol'ün İspanyol pilotu Joan Mir ise liderin 6.858 saniye arkasında üçüncü oldu.Sezonun bitimine beş yarış kala şampiyonluğunu ilan eden 32 yaşındaki İspanyol sürücü, basın mensuplarına gözyaşlarını zor tutarak yaptığı açıklamada, "Konuşmak bile imkansız. Sadece anın tadını çıkarmak istiyorum ama zor olduğu doğru, çok zordu ama şimdi kendimle barışığım." ifadelerini kullandı.Sezonun 18. yarışı Endonezya Grand Prix'si 5 Ekim'de düzenlenecek.1. Marc Marquez (İspanya): 541 puan2. Alex Marquez (İspanya): 3403. Francesco Bagnaia (İtalya): 2744. Marco Bezzecchi (İtalya): 2425. Franco Morbidelli (İtalya): 196