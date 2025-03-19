NBA'in tecrübeli oyuncusu Marcus Morris Sr., Philadelphia 76ers başkanı Daryl Morey'yi hedef alarak, takım yönetiminde yapay zeka kullanımını sert bir dille eleştirdi.



Kevin O'Connor Show'a katılan Morris, Morey'nin takım kararlarını alırken yapay zekadan faydalandığını kabul etmesinin ardından büyük tepki gösterdi. Morey'ye güvenmediğini vurgulayan Morris, kendisinin başarı kazanamamış olmasına da dikkat çekti.



"Bunu ilk kez söylüyorum, ama Daryl Morey'ye güvenmiyorum," diyen Morris, "Bence basketbolun oynanması gerektiği şeklin çok ilerisinde düşünüyor. Yepyeni bir takım yaratmaya çalışıyor. Oyuncuları sürekli değiştiriyor. Philadelphia'da nasıl bir dinamik olması gerektiğini bile anlıyor mu acaba?" ifadelerini kullandı.



Morris, yapay zekanın takım oluşturma sürecinde nasıl bir etkisi olabileceğini sorgularken, Morey'nin kararlarının başarısız olduğunu öne sürdü:



"Öncelikle takımın kimyasını oluşturmanız gerekir, sonra yapay zekayı konuşabilirsiniz. Yapay zeka ne yapıyor? Hangi oyuncunun hangi sisteme uygun olduğunu mu söylüyor? Morey ne kazandı ki? Uzun süredir hiçbir şey kazanamadı, değil mi?"



Morris, James Harden'ın geçen sezon takımdan ayrılma sürecini de ele aldı ve Morey'nin Harden'a verdiği sözleri tutmadığını söyledi:



"Harden'ı farklı takımlara götürdün, sonra ona ödeme yapmayacağını söyledin. Bu kararı yapay zeka mı verdi? Yapay zeka Paul George'u mu önerdi? Nick Nurse'ü işe almasını mı söyledi?"



Morris, Philadelphia'nın yaz aylarında Caleb Martin'i transfer etme kararını da eleştirerek, takımın yanlış hamleler yaptığını belirtti. Morris'in açıklamaları, Morey'nin yönetim tarzına dair ciddi soru işaretleri yarattı.



76ers'ın Harden'ı takımdan gönderme kararı şu ana kadar pek olumlu sonuç vermedi. Harden, Clippers'ı Batı Konferansı'nda ilk dört sıraya taşırken, Philadelphia büyük bir istikrarsızlık yaşadı. Morris, takımın 10 yeni oyuncuyla şampiyonluk kazanma ihtimalinin çok düşük olduğunu vurguladı ve Morey'nin oyunu "fazla akıllıca" yönetmeye çalıştığını söyledi.



