Morey: "Bir daha NBA'de çalışamayacağımı sanmıştım"

Philadelphia 76ers başkanı Daryl Morey, Hong Kong'daki demokrasi yanlısı protestocuları destekleyen tweet'inin NBA'in Çin'deki iş ilişkilerini bozmasının ardından, kariyerinin tehlikede olduğuna inandığını belirtti.



Morey, ESPN'den Jackie MacMullan'a şu açıklamaları yaptı:



"Son 12 ayda, bir daha NBA'de çalışmayacağımı düşündüğüm anlar olmuştu. Ama yaptığım işi çok seviyorum ve bunun olmasını istememiştim."



Morey'nin şimdi silinmiş olan ve "Özgürlük için savaşın, Hong Kong'un yanında olun" metninin yer aldığı tweetinin ardından ciddi mali sonuçlar ortaya çıkmıştı.



Morey, ailesinin güvenliği konusunda daha çok endişelenmişti. 48 yaşındaki başkan, ayrıntılara girmeden, tweet'inden kaynaklanan can güvenliği tehditlerine de atıfta bulundu:



"Aslında bu konuda gerçekten çok endişeliydim. Neyse ki bu konuda bana yardımcı olan ve bununla nasıl başa çıkılacağına dair bana tavsiyelerde bulunan farklı kişilere erişimim vardı. Neyse ki, biraz daha güvenli olduğumuz bir yere ulaşabilmiştim. Ama son derece endişeliydim. Dünyadaki en güçlü ikinci hükümetin size kızmasını istemezsiniz. Ben bundan kaçınamadım."



