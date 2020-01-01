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Morant: "Favori olarak görülmemeye alışığız..."

Memphis Grizzlies'in çaylak yıldızı Ja Morant, Grizzlies'in NBA'in Batı Konferansı play-in turnuvasında "favori olmayan takım" olmayı benimseyebileceğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Memphis Grizzlies'in çaylak yıldızı Ja Morant, Grizzlies'in NBA'in Batı Konferansı play-in turnuvasında "favori olmayan takım" olmayı benimseyebileceğini söyledi.

Memphis, bu akşamki play-in maçında Portland Trail Blazers'la karşılaşacak ve genel olarak favori olmayan takım olarak gösterildikleri bir maça girecekler.

Ancak bu durum, Grizzlies'in bu etiketi benimseyeceğini söyleyen Morant'ı ilgilendirmiyor:

"Tüm sezon öyleydik zaten. 27. sıradaydık ama bir de şimdi durumumuza bakın. Favori olmamak bizim için hiç önemli değil, böyle olmayı seviyoruz, bu bize sadece ekstra motivasyon ve yangınımıza körük ekliyor. Favori olmayan takım olarak görülme durumumuz, başarımızı daha da iyi hale getiren bir şey."


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