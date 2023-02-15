Memphis Grizzlies süperstarı Ja Morant, "Batı'da sorun yaşamıyorum" sözünün arkasında durduğunu söyledi.



NBA'in Batı Konferansı, geride bıraktığımız son takas gününde Phoenix Suns ve Dallas Mavericks'in sırasıyla Kevin Durant ve Kyrie Irving'i eklemesiyle daha fazla yıldız oyuncuyla dolmuş olsa da, bu durum Morant'ın Grizzlies'e olan güvenini etkilemedi.



Morant, Aralık ayında "Batı'da iyi durumda" olduğunu ve Boston Celtics'in ligde Memphis'i tehdit olarak algılayabilecek tek takım olduğunu iddia ettiği yorumların arkasında durdu:



"Dürüst olmak gerekirse, umurumda değil. Ben diyeceğimi dedim ve dediklerimde halen ciddiyim. Bunu söylediğimde sahip olduğum özgüven, bizi şu anda bulunduğumuz noktaya, ligin en iyi takımlarından biri olduğumuz noktaya taşıyan özgüvendi. Ve bu asla değişmeyecek. Bu konuda kim ne söylüyorsa umurumda da değil."



Grizzlies, Batı'da 34-22'lik derecesiyle ikinci sırada yer alıyor olsa da, son 12 maçın dokuzunu kaybetmiş durumda ve Batı Konferansı rakiplerine karşı 16-16'lık bir seri yakalamış bulunuyor.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ