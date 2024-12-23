Monza'da Nesta ile yollar ayrıldı

Monza, teknik direktör Alessandro Nesta ile yollarını ayırdı.
İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, Nesta'ya emekleri için teşekkür edildi ve gelecek için başarı mesajında bulunuldu.
Monza'nın başında 20 maça çıkan Nesta; 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı.
Monza, Serie A'da 17 hafta sonunda topladığı 10 puanla 20. ve son sırada yer alıyor.
İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, Nesta'ya emekleri için teşekkür edildi ve gelecek için başarı mesajında bulunuldu.
Monza'nın başında 20 maça çıkan Nesta; 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı.
Monza, Serie A'da 17 hafta sonunda topladığı 10 puanla 20. ve son sırada yer alıyor.