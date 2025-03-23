Montella: "Süper konsantreyiz!"

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Macaristan maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Montella: 'Süper konsantreyiz!'
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23 Mart 2025 19:01
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Macaristan maçı öncesi konuştu.

İtalyan teknik adam, "5 kişi eksiğimiz var. 11'de oynayabilecek oyunculardan 5'i eksik. Bu maç bizim için çok önemli. Elimizden gelen her şeyi yapıp istediğimiz skoru almaya çalışacağız." dedi.

Açıklamalarına devam eden Montella, "Ben süper konsantreyim, oyuncularım da süper konsantre. Bu maçın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çok iyi hazırlandık. Biz içimizde coşkuları bastırdık, skor odaklı düşünüyoruz. Maça hızlı başlayacaklardır. Defansif ve ofansif anlamda iyi olmalıyız." diye konuştu.

Montella, penaltı ihtimalinin sorulması ve penaltı çalışıp çalışmadıkları sorunun ardından, "Penaltılara çalıştık ama duygusallık, penaltılara etki eder." dedi.

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