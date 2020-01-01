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Monte Morris, Denver'la sözleşme uzatmak istiyor

Denver Nuggets guardı Monte Morris, Nuggets ile sözleşmesini uzatmakla ilgilendiğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Denver Nuggets guardı Monte Morris, Nuggets ile sözleşmesini uzatmakla ilgilendiğini söyledi.

Morris, The Denver Post'a düşüncelerini şu şekilde aktardı:

"Bunun kimse için bir sır olduğunu sanmıyorum. Burada kontratımı uzatmak isterim. Denver'ı çok seviyorum. Organizasyondan koçlara, çalışanlara ve herkese kadar her şeyi seviyorum. Ben, şahsen, umarım, bu şekilde giderse, olabildiğince uzun süre Denver'da olmayı çok isterim."

Morris, Nuggets ile 1.7 milyon dolarlık, serbest oyuncu döneminin başlangıcına kadar garantili olmayan bir sözleşme imzalamıştı.

25 yaşındaki oyuncu ile ekip arasında bir anlaşma yapma konusunda karşılıklı bir ilgi olduğuna inanıldığı belirtildi.

Morris'in, senelik 6 milyon dolar civarının çok üzerinde olmadığı sürece, bir anlaşmayla ilgilenmediği kaydedildi.


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