Monchi'nin stoper hedefleri: Merih, Marcao, Denayer

Sevilla'nın yaz transfer döneminde 3 stoper takviyesi yapacağı öne sürüldü. İspanyol basınında yer alan haberde kulübün sportif direktörü Monchi'nin savunmanın merkezi için transfer listesinde milli futbolcumuz Merih Demiral, Galatasaray'dan Marcao ve Lyon ile sözleşmesi sona eren Jason Denayer gibi isimlerin olduğu belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Monchi'nin stoper hedefleri: Merih, Marcao, Denayer
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07 Haziran 2022 18:13
İspanyol basını, Sevilla'nın bu yaz transfer politikasına dair bir yazı kaleme aldı. Estadio Deportivo'da yer alan haberde, Endülüs ekibinin bu yaz 3 stoper takviyesi yapacağı ifade edildi.

MONCHI HAREKETE GEÇTİ

Sevilla'nın Diego Carlos'u Aston Villa'ya sattığı hatırlatılırken, Jules Kounde'nin de transferinin yakın olduğu belirtildi. Bu gelişmelerin ardından kulübün elinde sadece Karim Rekik'in kaldığı ve sportif direktör Monchi'nin harekete geçtiği aktarıldı.

MERİH DEMİRAL, MARCAO, DENAYER

Monchi'nin 3 stoper takviyesi planladığı ve bir liste hazırladığının altı çizilirken, listede milli futbolcumuz Merih Demiral, Galatasaray'dan Marcao ve Lyon ile sözleşmesi bittikten sonra boşa çıkan Jason Denayer olduğu aktarıldı.

İspanyol futbol adamının listesinde bu 3 ismin dışında; Feyenoord'dan Marcos Senesi, Osasuna'dan David Garcia, Lille'den Sven Botman, Marsilya'dan Caleta Car ve Strasbourg'tan Alexander Djiku'nun olduğu öne sürüldü.

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