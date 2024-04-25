Fransa Ligue 1, 29. hafta maçında Monaco ile Lille karşı karşıya geldi. Stade Louis II'de oynanan maçı Monaco 1-0 kazandı.



Monaco'ya galibiyeti getiren golü 61. dakikada Youssouf Fofana kaydetti.



Lille'de Yusuf Yazıcı, karşılaşmaya 66. dakikada dahil. oldu.



Bu sonuçla birlikte puanını 58 yapan Monaco, lider PSG'nin 11 puan gerisinde ikinciliğini sürdürdü. PSG, gelecek hafta kazanması durumunda Monaco'nun maçına bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek. Lille ise 52 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki maçında Monaco, Lyon deplasmanına gidecek. Lille, Metz ile deplasmanda karşılaşacak.





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