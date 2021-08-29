Monaco, derin bir oh çekti!

Fransa Ligue 1'de 4. hafta karşılaşmasında Troyes, Monaco'yu konuk etti.



de l'Aube Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Monaco'nun 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 40. ve 58. dakikalarda Sofiane Diop kaydetti.



Bu sonucun ardından Monaco, ilk galibiyetini aldı ve puanını 4'e yükselterek 12. sırada yer buldu. Henüz galibiyetle tanışamayan Troyes ise 1 puanla 19. sırada yer aldı.



Monaco, gelecek hafta Marsilya'yı konuk edecek. Troyes ise Metz deplasmanına gidecek.



